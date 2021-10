Terrore all'Arenella: due donne rapinate in casa nel cuore della notte Erano armati di pistola, indagini lampo dei carabinieri conclusesi con la cattura di entrambi

I carabinieri della compagnia Vomero hanno arrestato per rapina due persone rispettivamente 40 e 41 anni, del quartiere Chiaia, entrambi sono già noti alle forze dell’ordine. Sarebbero gli autori di una rapina avvenuta durante la notte ai danni di due ragazze all'interno di un appartamento nel quartiere Arenella. Erano armati. Si sono vissuti momenti di terrore e forte concitazione. I due avrebbero estratto una pistola facendosi consegnare la borsa ed i soldi. Sono poi fuggiti con il bottino e alle vittime non è rimasto altro che chiedere aiuto al 112. In poco tempo sono state avviate le indagini, diramato le ricerche per poi giungere alla cattura dei rapinatori entrambi ora in carcere.