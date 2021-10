Napoli, controlli nel rione Traiano: arresto, denunce e sequestri Servizio alto impatto da parte dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli sono stati impegnati questa mattina in un servizio alto impatto disposto dal comando provinciale. Via Tertulliano e viale traiano nella morsa dei controlli. Sul posto il prezioso supporto delle unità cinofile.

Durante le operazioni i carabinieri hanno tratto in arresto un 49enne pregiudicato che è stato trovato in strada in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli a cui era sottoposto.

Denunciati in stato di libertà 8 persone tutte già note. Sono tutti stati ritenuti responsabili del reato di violazione di sigilli. Gli 8, tra cui anche una donna, si trovavano all’interno di scantinati condominiali già sottoposti a sequestro perché utilizzati per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Segnalate 5 persone alla prefettura quali assuntori abituali di stupefacenti.



Rinvenuti e sequestrati all’interno di aiuole ed intercapedini presenti su muri perimetrali delle abitazioni 1 pistola marca Beretta modello Cougar calibro 9x21 con matricola abrasa carica di 7 proiettili, altri 204 proiettili di vario calibro, 216 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 210 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.



I militari dell’Arma hanno arrestato anche altre 4 persone in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzione Penale dalla Corte di Appello di Napoli per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno notificato l’ordine di carcerazione a rosa pisa, 59enne del posto che era agli arresti domiciliari, e condotta in carcere. La donna dovrà scontare la pena residua di 7 anni e 4 mesi. Stessa sorte per antonietta esposito, 37enne del posto già nota alle ffoo. I carabinieri hanno eseguito l’ordine di carcerazione ed ora la signora dovrà scontare 6 anni e poco più di 4 mesi.

Nel mirino del Tribunale di Napoli pure 2 uomini. Si tratta di alfonso pisa e luigi delle donne, cittadini del rione traiano già noti alle ffoo rispettivamente di 51 e 58 anni. I carabinieri hanno tradotto i 2 presso il carcere di Poggioreale e dovranno espiare la pena residua. Per pisa 3 anni e 5 mesi mentre per delle donne la pena da scontare è di 5 anni e 8 mesi.