Truffe in danno di aziende erogatrici di energia elettrica e gas: 13 misure Operazione dei carabinieri della compagnia di Marcianise

Dalle prime ore della mattinata odierna, nelle province di Napoli e Salerno, i carabinieri della compagnia di Marcianise, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, stanno dando esecuzione a 13 misure cautelari personali per furti aggravati e truffe in danno di aziende erogatrici di energia elettrica e gas. Sono in corso di esecuzione anche numerosi sequestri.

In aggiornamento