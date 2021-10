Tragedia a Napoli: 38enne muore travolto da un treno della linea 1 Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire attentamente la vicenda

E' tutta da chiarire la dinamica della tragedia avvenuta a Napoli alla stazione Quattro Giornate del Vomero dove un uomo, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno della linea 1. Era ancora vivo quando è stato estratto dai vigili del fuoco, per poi essere affidato alle cure dei sanitari del 118. La corsa disperata al Cardarelli e poco dopo l'arrivo al pronto soccorso, il decesso. Troppo gravi le lesioni riportate. Fermi dopo l'accaduto, tutti i treni metropolitani della tratta in questione. Nonostante il macchinista abbia tentato di frenare, il 38enne è rimasto purtroppo bloccato in quello spazio compreso tra binario e treno. Una scena raccapricciante quella che si è presentata agli occhi dei soccorritori. L'interruzione ha causato notevoli disagi all'utenza. Indagini sono in corrso per fare piena luce sulla vicenda.