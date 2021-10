Giro di vite della polizia, in campo reparto prevenzione crimine Campania I controlli si sono concentrati soprattutto a Secondigliano

Gli agenti del commissariato Secondigliano e personale dell’Unità Operativa Tutela del Patrimonio della Polizia Locale e dell’Asl Na1 Centro, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 65 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, controllati 50 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 10 violazioni del codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, mancata esibizione dei documenti di circolazione e sosta vietata.

Gli operatori hanno sanzionato il titolare di un autolavaggio per esercizio abusivo di esercizio vicinato poiché sorpreso a vendere prodotti per auto senza avere la prescritta licenza; inoltre, hanno accertato che due dipendenti non erano in regola e li hanno segnalati all’Ispettorato del lavoro.

Infine, hanno rinvenuto un’auto sottoposta a sequestro amministrativo e hanno denunciato il custode del veicolo per sottrazione e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa poiché in luogo diverso da quello prescritto.