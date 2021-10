Sanità: sequestrati 58 veicoli privi di Rca Lotta all'illegalità a Napoli

I Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e gli agenti dell’ufficio veicoli abbandonati della polizi municipale hanno effettuato un servizio in via Arena alla Sanità vico Cangiani, vico Palma, Vico Sanità, via San Severo a Capodimonte, Vico l’amata, vico delle Vecchie, vico Supportico della Vita, via Sanità, via Fontanelle, Vico San Nicola alle Fontanelle e piazza San Gennaro dove hanno sequestrato 55 motocicli e 3 autoveicoli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.

Infine, in via Fontanelle gli operatori hanno rimosso una transenna ancorata al suolo da due catene, utilizzata per occupare abusivamente un posto auto.