Lungomare: controlli nella zona dei "baretti" a Napoli In campo polizia e guardia di finanza

Gli agenti del commissariato San Ferdinando e i militari del comando provinciale della guardia di finanza hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” e in via Caracciolo dove hanno identificato 39 persone, controllato 10 autoveicoli e 2 esercizi commerciali e contestato una violazione del Codice della Strada per sosta vietata.

Inoltre i poliziotti , in via Caracciolo e in via Generale Orsini, hanno identificato e denunciato un 50enne napoletano e un 58enne di Formia , entrambi con precedenti di polizia e sottoposti a Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), perché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e poiché inosservanti agli obblighi del provvedimento cui sono sottoposti.

Infine gli operatori, in via Chiatamone hanno identificato e denunciato un 48enne napoletano con precedenti di polizia poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno altresì notificato un ordine di allontanamento. (Foto pagina facebook Questura di Napoli).