Coniugi insospettabili nascondono pistola e munizioni: scatta il sequestro Controlli dei carabinieri a Castellammare di Stabia

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno setacciato le zone di maggiore interesse operativo della città. Posti di controllo rafforzati e perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e droga.

Durante le operazioni i carabinieri hanno arrestato un 46enne incensurato del posto e denunciato a piede libero sua moglie 40enne. L’uomo e la donna dovranno rispondere di detenzione illegale di armi e munizioni.

I carabinieri, nell’abitazione al centro antico dove i 2 vivono, hanno trovato e sequestrato una pistola marca Beretta modello 92 type-m parabelllum con matricola punzonata e 23 munizioni calibro 9.

I carabinieri della locale compagnia insieme a quelli del reggimento campania con il supporto delle unità cinofile hanno poi spostato il loro raggio d’azione nel rione Savorito. Rinvenuti e sequestrati in un’area comune di uno stabile di via traversa lattaro 125 grammi di droga suddivisa in dosi e già pronte alla vendita tra cocaina, hashish e marijuana.