Giro di vite della polizia nel quartiere Vomero: identificate oltre 300 persone Servizio straordinario di controllo del territorio nel napoletano

Gli agenti del commissariato Vomero hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero in particolare nelle zone della movida in via Scarlatti, via Luca Giordano, via Aniello Falcone, via Paisiello, via Rossini e piazza Vanvitelli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 315 persone, di cui 77 con precedenti di polizia, controllate 19 autovetture e 12 motocicli e sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica; inoltre, sono state controllate 42 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Infine, i poliziotti hanno denunciato in via Rossini il titolare di un esercizio commerciale poiché sorpreso a somministrare bevande alcoliche a minori.