Cadavere scaricato da un'auto: si indaga a Napoli La vittima è un 34enne rom ucciso con un colpo alla testa

Ignoti l’hanno prima scaricato, ormai cadavere, dall’auto. A quel punto alcuni residenti del campo rom di Vicinale hanno costretto i soccorritori del 118 a prelevare il corpo esanime e a trasportarlo in tutta fretta all’Ospedale del Mare nonostante non ci fosse ormai più nulla da fare. Sono questi i due momenti chiave - come riporta il Roma - dell’ennesima notte di inferno consumatasi nella periferia est di Napoli. Sulla vicenda stanno cercando di fare piena luce polizia e carabiniere. Non è la prima scena del genere all'ospedale del Mare.