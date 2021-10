Sanzionati centauri al seguito del pullman calcio Napoli Violazioni commesse sulla tangenziale, la polstrada non concede sconti

Un gruppo di supporters azzurri a bordo di motoveicoli, per festeggiare il primato in classifica, aveva deciso di inseguire il pullman che trasportava i calciatori ed i membri dello staff del calcio Napoli, dall’Hotel Caracciolo, dove la squadra era in ritiro allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Dopo aver fatto ingresso in tangenziale ai caselli del “Corso Malta”, il loro percorso veniva costantemente monitorato attraverso le telecamere nella disponibilità del Centro Operativo Polizia Stradale di Napoli, sino all’uscita ai caselli di “Fuorigrotta”, ove li attendevano altri equipaggi della Polizia Stradale.

Infatti, gli agenti della Sottosezione della polizia stradale di Fuorigrotta riuscivano ad individuare i protagonisti di numerose infrazioni al codice della strada, come la circolazione senza la prevista copertura assicurativa Rca, mancata della prescritta revisione periodica, uso di motociclo di cilindrata non ammessa in autostrada e omesso pagamento del pedaggio autostradale a seguito di transito sulle piste telepass.

Sono, tuttavia, in corso ulteriori indagini, da parte degli investigatori, che si avvalgono delle immagini di videosorveglianza della tangenziale di Napoli spa, finalizzate all’identificazione di coloro che, al momento del transito sulle piste Telepass, occultavano parzialmente la targa del motociclo.

Resta alta l’attenzione della polizia, in occasione della fase di afflusso e deflusso dei tifosi verso lo stadio e per il transito delle squadre di calcio, che perseguirà con fermezza tutte le condotte che potrebbero compromettere la sicurezza dei cittadini.