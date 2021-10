Droga e spaccio, nuova retata a Napoli: quattro pusher in manette Il blitz dei carabinieri a Porta Capuana e Scampia

Servizi antidroga da parte carabinieri della compagnia Napoli-Stella e del nucleo radiomobile di Napoli.

A Porta Capuana i militari del nucleo operativo hanno arrestato per spaccio di droga un 28enne e la sua compagna 33enne. Sono già noti alle forze dell'ordine nel quartiere San Lorenzo. I carabinieri li hanno sopresi mentre cedevano ad un cliente, poi segnalato alla prefettura, 5 dosi di cocaina. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di altri 9 involucri di cocaina e di una dose di marijuana. Sequestrata la somma contante di 655 euro ritenuta provento del reato. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.

A Scampia, invece, altri 2 arresti. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 42enne di Scampia già noto. E’ accaduto in Via Ortese e l’uomo è stato sorpreso mentre provava a nascondere stupefacente in un’aiuola, sotto ad alcune foglie secche.

44 dosi di eroina-kobret che gli sono costate i domiciliari. E’ ora in attesa di giudizio.

I carabinieri della compagnia Stella hanno invece ammanettato un 48enne. I militari impegnati in un servizio di appostamento alla vela rossa, hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 27 dosi di kobret, 47 dosi di cocaina, 31 involucri contenenti eroina. Sequestrati anche 249 euro in contanti ritenuti provento del reato.