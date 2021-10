Droga: in manette due pusher a San Giovanni a Teduccio Sorpresi dai carabinieri mentre cedevano la sostanza stupefacente

Due le persone finite in manette nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Si tratta di un 21enne, e un 19enne. Entrambi del posto e già noti alle forze dell'ordine sono stati sorpresi in Via Ferrante Imparato mentre cedevano una stecchetta di hashish ad un “cliente”.

Non hanno fatto in tempo a fuggire e quando sono stati perquisiti nelle loro tasche sono stati rinvenuti altri 3 grammi e mezzo di droga tra marijuana e hashish. Sono finiti ai domiciliari e attendono giudizio. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

Tre persone in manette per droga anche a Melito di Napoli.

I Carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio 3 persone. Due sono incensurati di 20 e 21 anni. Il terzo è un 28enne di Secondigliano, già noto. Erano nel Parco Monaco, tra le palazzine popolari di Corso Europa. Nelle loro disponibilità 3 dosi di cocaina, 3 di hashish e una di “erba”.

In un borsello che il 20enne portava a tracolla i militari hanno rinvenuto altre 7 dosi di cocaina, 13 stecchette di hashish e 10 bustine di marijuana. E ancora 350 euro in contante ritenuto provento illecito e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il 28enne è stato accompagnato in carcere a Poggioreale mentre i due incensurati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.