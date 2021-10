Vomero, tenta di rubare una marmitta: denunciato Nei guai un 52enne napoletano

Stanotte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in via Luigia Sanfelice, per la segnalazione di una persona che stava tentando di asportare una marmitta da un’auto in sosta.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi lasciando cadere a terra alcuni arnesi atti allo scasso ma è stato bloccato. Un 52enne napoletano attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato denunciato per tentato furto aggravato.