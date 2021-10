Napoli, fiamme in un palazzo: paura al Vomero L'incendio è scoppiato nella centralissima via Merliani

Paura a Napoli nel quartiere collinare Vomero dove è scoppiato un incendio nella centralissima via Merliani. Le fiamme escono dalle finestre di un appartamento al secondo dei tre piani di un palazzo. Sul posto sono arrivati immediatamente ambulanza e vigili del fuoco che stanno spegnendo il fuoco dalla strada.

Ancora non si hanno notizie dell'eventuale presenza di persone all'interno della casa dove vivrebbe una signora anziana. In tilt il traffico per le vie del Vomero, intasate anche dalla presenza di una folla di curiosi che si è radunata in prossimità del luogo dell'incendio