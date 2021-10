Anziana scippata in strada, batte la testa a terra e muore: tragedia a Napoli Nulla da fare per una docente di 70 anni

E' una docente molto conosciuta e stimata a Napoli. Stava facendo ritorno a casa insieme a sua figlia quando improvvisamente, entrambe sono state avvinate da un malvivente. Non si conosce esattamente la dinamica, se era in moto o in compagnia di un altro complice. La 70enne è stata scaraventata a terra, ha battuto la testa dopo essere stata scippata della borsetta. Un trauma evidentemente fatale. Nonostante i soccorsi è deceduta a seguito delle gravi ferite riportate. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. La vittima in questione come riportato dal Roma è la vedova dello skipper Beppe Panada tragicamente scomparso al largo delle coste irlandese nel 1986. Sull'accaduto indagano carabinieri e polizia. Non è il primo episodio che accade nella zona di Posillipo ai danni di persone anziane ad opera di delinquenti senza scrupoli.