Muore in aula durante un processo: tragedia in tribunale a Napoli L'uomo si è accasciato a terra mentre stava rendendo una testimonianza nel corso di un'udienza

Un uomo di circa 60 anni è morto a causa di un improvviso malore mentre era in un'aula del tribunale di Napoli per rendere una testimonianza. L'uomo stava rispondendo alle domande del pubblico ministero nel corso di un processo. Improvvisamente si è sentito male accasciandosi. Si sono vissuti attimi di concitazione. L'allarme è scattato immediatamente. Sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Utilizzato invano anche un defibrillatore in dotazione alla struttura giudiziaria. Quando sono arrivati i sanitari del 118 era ormai già troppo tardi.