Donna morta dopo il parto ad Ischia: emmessi sei avvisi di garanzia L'inchiesta della procura di Napoli sul decesso di Sara Castigliola

Sei avvisi di garanzia sono stati emessi dalla procura di Napoli in seguito al decesso di Sara Castigliola, la 32enne di Ischia morta sabato scorso all'ospedale Rizzoli dopo aver dato alla luce la sua prima figlia I carabinieri della stazione di Casamicciola hanno notificato il provvedimento a sei sanitari in servizio quel giorno, tra cui un ginecologo. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sul corpo della donna che aveva dato alla luce una bambina con parto cesareo. La piccola versa è in buone condizioni. In atto anche una seconda inchiesta parallela da parte dell'Asl.