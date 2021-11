Maltempo: albero crolla su un'auto in sosta: paura a Napoli Fino alle 6 di domani mattina criticità su tutta la Campania

Un albero è crollato in piazza Cavour a Napoli, finendo su un'auto parcheggiata in strada. Nessun ferito ma tanta paura in centro città. Il crollo potrebbe essere collegato alle piogge che dalla scorsa notte stanno interessando la città. La zona è stata recintata per la messa in sicurezza.

Permane intanto l'allerta meteo gialla prorogata fino alle 18 di domani pomeriggio. Ad annunciarlo è stata la protezione civile regionale diretta da Claudia Campobasso.

"Ancora temporali e raffiche di vento. Dalle 6 di domani mattina fino alle 18 di domani sera, ancora temporali e rovesci su tutto il territorio ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Massima attenzione a caduta massi, frane e allagamenti.