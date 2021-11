Bimbo di 5 mesi muore di virus sinciziale: la magistratura apre un'inchiesta Intubato, stava per raggiungere il Santobono ma non c'è stato il tempo

Non ce l'ha fatta il bimbo di cinque mesi colpito da un virus sinciziale. Il suo cuoricino ha cessato di battere nel reparto di pediatria dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove era ricoverato e si apprestava a raggiungere il Santabono di Napoli. Non c'è stato il tempo.

"Il piccolo paziente era giunto il 6 novembre scorso con una grave dispnea e gravi problemi respiratori - spiegano dalla direzione sanitaria - La malattia ha avuto una evoluzione rapida negativa."

Si tratta di una malattia respiratoria che colpisce i bambini in tenera età e che in sole 48 ore è risultata fatale. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta, la cartella clinica sequestrata e disposta l'autopsia. Si tratta in pratica di un'agente virale ubiquitario assai contagioso. Negli adulti e nei bambini più grandi, l'infezione dell'apparato respiratorio determina, di solito, una malattia lieve, che guarisce senza necessità di ricorrere a particolari trattamenti. Un virus respiratorio distribuito in tutto il mondo e che si presenta annualmente.