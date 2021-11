Parcheggiatori abusivi: tolleranza zero da parte delle forze dell'ordine Raffica di controlli e denunce

Le volanti e i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, i militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale, nell’ambito dei servizi predisposti per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio “Maradona" hanno effettuato un servizio di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia in piazzale Tecchio, via Cinthia, piazzale Gabriele D'Annunzio, via Vicinale Cupa, via Guidetti, via Lepanto, via De Gennaro, via Marino e largo Barsanti e Matteucci.

Nel corso dell’attività i poliziotti in via Cinthia, via Guidetti e piazzale Tecchio hanno controllato e denunciato cinque napoletani tra i 20 e i 57 anni, di cui quattro con precedenti di polizia, perché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; a quattro di essi è stato altresì notificato un ordine di allontanamento.

Inoltre i finanzieri, in piazzale Gabriele D'Annunzio, piazzale Tecchio e in via Vicinale Cupa, hanno sanzionato tre persone perché sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo denunciandone una poiché recidiva, mentre gli agenti della Polizia Locale, in via Cinthia, via Lepanto, via De Gennaro e via Marino, hanno sanzionato cinque persone sorprese ad esercitare l’illecita attività.

Infine, gli operatori hanno controllato 30 esercizi commerciali e 15 venditori ambulanti sanzionandone uno per occupazione abusiva di suolo pubblico e in largo Barsanti e Matteucci hanno contestato due violazioni del codice della strada per divieto di sosta e sosta vietata sul marciapiede.