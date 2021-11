Colpi di pistola contro un uomo, nuovo agguato a Napoli: si indaga In ospedale a Ponticelli un 54enne di Volla

Si torna a sparare nel Napoletano dove un 54enne di Volla, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato dal 118 all'ospedale del Mare di Ponticelli. L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco e uno di questi l'ha centrato in petto.

L'intervento dei sanitari ha scongiurato il peggio e la vittima, tuttora ricoverata, non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Al pronto soccorso sono arrivati in prima mattinata, intorno alle 6,30, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco. Sono in corso indagini a 360 gradi per accertare l'esatta dinamica dell'evento. Al momento non si esclude alcuna pista.