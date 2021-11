Rapina rischia di finire in tragedia a Napoli: un arresto In manette un 25enne senegalese

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in vico VII Duchesca per la segnalazione di una rissa con una persona armata di coltello.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una pattuglia dell'esercito italiano con due uomini, uno dei quali presentava un taglio al volto e l’altro che brandiva la lama di una forbice rotta ancora sporca di sangue.

La persona ferita, immediatamente soccorsa da personale del 118, ha raccontato che, dopo essere stata rapinata del cellulare da due uomini, li aveva inseguiti riuscendo a fermare solo quello che impugnava l'arma il quale l'aveva colpita ferendola al viso.

Un 25enne senegalese con precedenti, sottoposto al divieto di dimora nella Regione Campania per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per rapina impropria e lesioni aggravate mentre la vittima, irregolare sul territorio nazionale, è stata denunciata per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio dello Stato.