Docente aggredito all'uscita di scuola da un branco finisce in ospedale Indagini in corso da parte dei carabinieri

Si indaga a fondo sulla violenta aggressione subita da un docente a Villaricca. Stava uscendo dall'istituto comprensivo Siani quando è stato improvvisamente avvicinato da alcuni giovani che lo hanno colpito a calci e pugni e scaraventato a terra. Un vero e proprio agguato, non si sa ancora per quale motivo. L'uomo soccorso poi da alcuni passanti, ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari in ospedale dove i medici hanno stilato una prognosi di 20 giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sulla gravità del gesto, stanno facendo piena luce i carabinieri della stazione di Villaricca. Si sta cercando di individuare le motivazioni alla base del pestaggio.