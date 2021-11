"E' inaccettabile questo stato di coprifuoco permanente. Occorre reagire" Omicidi a Napoli, monito del senatore Ruotolo

"Ancora un omicidio a Napoli. Il secondo in poche ore. Le prime avvisaglie tre giorni fa con un agguato a Volla, dove un 54enne è rimasto ferito in modo grave. Poi a Fuorigrotta con l'uccisione di un 30enne e ieri notte è toccato a un 38enne a Miano. La città è in guerra. Clan, gruppi emergenti tengono sotto scacco molte aree di Napoli e dei Comuni dell'hinterland." Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto LeU-Ecosolidali

"È una emergenza scandita da agguati, attentati e bombe. C'è una comprensibile paura e il timore di trovarsi sulla traiettoria delle pallottole vaganti. La situazione desta forte preoccupazione e allarme. È inaccettabile questo stato di coprifuoco permanente.

Occorre reagire. Più presenza delle forze dell'ordine in strada, rendere più visibile il quotidiano impegno di polizia, carabinieri e guardia di finanza ma soprattutto si vince facendo rete con le associazioni, il volontariato, le parrocchie, i rappresentanti istituzionali. Non a caso in molti quartieri non solo di Napoli ma anche della Città metropolitana stanno sorgendo i Comitati di liberazione dalla camorra. Un modo nuovo di stare insieme, fare un pezzo di strada dal basso per rompere il muro dell'indifferenza. O si è contro la camorra, o si è complici."