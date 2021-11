Pianura, cede cocaina ad un’automobilista nel traffico: denunciato Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

Gli agenti del commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via Provinciale Napoli hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che, dopo essersi avvicinato ad un’auto con a bordo una donna, le ha consegnato qualcosa in cambio di denaro e, alla loro vista, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno raggiunto la conducente dell’autovettura trovandola in possesso di un involucro con circa mezzo grammo di cocaina e l’hanno sanzionata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Inoltre, gli operatori, nel transitare lungo la stessa strada, hanno visto e riconosciuto il motociclo del giorno precedente con a bordo la stessa persona e l'hanno bloccata. L'uomo, un 21enne napoletano,ha ammesso di aver consegnato la dose di cocaina alla donna ed è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.