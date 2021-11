Offende i carabinieri su tik tok e poi va in Caserma: denunciato Il video è arrivato anche ai militari

E' sottoposto all' obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, ma non ha resistito all' attrazione dei "social media" e, prima di citofonare ai Carabinieri. ha espresso offese nei confronti dei militari, e poi ha messo in rete un post. Un 28 enne di Casalnuovo ( NAPOLI ) si e' ripreso con il telefono cellulare all' esterno della caserma dei Carabinieri e, prima di suonare il citofono, ha pronunciato giudizi offensivi su di loro. Il video ha girato largamente ed i carabinieri lo hanno visto. Per il 28 enne e' scatta la denuncia per vilipendio delle Forze Armate. Il giovane e' sottoposto all' obbligo di firma per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.