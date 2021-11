Ruba ponteggi da un cantiere: scoperto e denunciato Nei guai un 50enne napoletano

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti nei pressi di un cantiere edile in via Revonella per la segnalazione di una persona che stava asportando materiale ferroso e alcuni componenti di ponteggi.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato in via Mattei; inoltre, nella vettura in uso all’uomo, sono stati rinvenuti 3 tavoli, 7 spinotti di e 4 giunti, tutto materiale per l’allestimento dei ponteggi.

Si tratta di un 50enne napoletano con precedenti, denunciato per furto aggravato. Contestate 3 violazioni del codice della strada per mancanza di copertura assicurativa, intestazione fittizia del veicolo e mancanza di revisione periodica; infine l’auto è stata sottoposta a sequestro.