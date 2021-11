Droga: nuova offensiva dei carabinieri nei quartieri dello spaccio a Napoli Due arresti a Forcella e Grumo Nevano

Servizio antidroga nel quartiere San Lorenzo per i carabinieri della compagnia stella che hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un 37enne del poso già noto alle forze dell'ordine. Durante un servizio di osservazione, i carabinieri del nucleo operativo hanno fermato il pusher che si aggirava nel rione Forcella e lo hanno fermato. Perquisito è stato trovato in possesso di 8 dosi di crack. L’arrestato è in attesa di giudizio.

I crabinieri della stazione Grumo Nevano invece, durante un servizio perlustrativo, hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 22enne di Casandrino già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato bloccato dai militari nel comune di Casandrino a via De Angelis mentre era a bordo della sua auto. Perquisito il veicolo, sono stati rinvenuti e sequestrati 4 grammi e mezzo di hashish. La perquisizione è proseguita presso la sua bitazione e lì i Carabinieri hanno trovato 160 stecche di hashish già confezionate e 81 grammi di marijuana. L’uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.