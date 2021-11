Denunciato 51enne: nella sua officina attrezzature per alterare telai Denunciato dai carabinieri per ricettazione e riciclaggio

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato per i reati di ricettazione e riciclaggio un 51 enne incensurato proprietario di una autocarrozzeria. I militari allertati da una segnalazione pervenuta dalla società di gestione degli antifurti satellitari sono intervenuti presso l’abitazione dell'uomo. All'interno della corte condominiale, c’erano 2 auto rubate, su una di queste di una targa di una terza autovettura. Nell’officina del 51enne - riferiscono i carabinieri in una nota - rinvenute alcune attrezzature normalmente utilizzate per l'alterazione dei telai. Le auto sono state restituite ai legittimi proprietari. L’uomo dovrà affrontare il processo.