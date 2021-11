Fuorigrotta: marito e moglie arrestati per droga Intervento dei falchi della squadra mobile

I falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via Rossetti hanno notato un uomo che, alla loro vista, con fare circospetto ha tentato di entrare frettolosamente in un’abitazione per eludere il controllo.

I poliziotti, una volta all’interno, lo hanno bloccato mentre la moglie, alla vista degli operatori, ha tentato di occultare qualcosa ma è stata bloccata e trovata in possesso di due buste contenenti 130 grammi circa di hashish; inoltre, nell’appartamento sono stati rinvenuti 17 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico, diverso materiale per il confezionamento della droga e 70 euro.

Infine, a ridosso di un’aiuola adiacente l’abitazione, sono stati rinvenuti due involucri con 13 grammi circa di cocaina.

Un 44enne con precedenti a carico e un 41enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi all’angolo con corso Novara hanno controllato un’auto con un uomo a bordo ed hanno rinvenuto, sotto il sedile del conducente, diversi arnesi atti allo scasso.

Un 33enne rumeno con precedenti, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e gli sono state contestate due violazioni del codice della strada perché alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro.