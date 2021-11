Blitz nel quartiere Pianura a Napoli: sequestrate armi e droga Indagini in corso da parte della Polizia

La squadra mobile di Napoli, stamane nell’ambito di un’operazione di contrasto alle organizzazioni camorristiche operanti sul territorio flegreo, ha eseguito una serie di perquisizioni nei confronti di pregiudicati residenti nel quartiere Pianura.

All’interno di un’intercapedine ricavata nell’atrio condominiale di uno stabile ubicato in Napoli alla via Artemisia Gentileschi sono stati rinvenuti un fucile mitragliatore Ak47 completo di caricatore, tre giubbotti antiproiettile più diversi involucri contenente sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 600 grammi tra marijuana, cocaina ed hashish.

L'operazion è tuttora in corso e non si escludono ulteriori sviluppi o provvedimenti nelle prossime ore da parte degli inquirenti.

Nel quartiere Ponticelli, i carabinieri invece, sulla base di informazioni assunte nei giorni scorsi sul territorio, hanno predisposto una serie di perquisizioni presso le palazzine di edilizia popolare di via Vera Lombardi, con la collaborazione del Nucleo Cinofili di Sarno e del Reggimento Campania. Rinvenuto nel vano ascensore di un condominio poco più di un chilo di hashish ed una pistola calibro 7.65 con colpo in canna, risultata oggetto di furto.