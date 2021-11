Droga: 20 arresti a Napoli. Coca da Sud America e Spagna Tra Capodimonte e Sanità: accusa è associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale

Dalle prime ore di oggi a Napoli la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 20 persone, gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, aggravata dal carattere transnazionale, e detenzione illegale di armi da fuoco.

Riguardano un gruppo di narcotrafficanti che, al momento, non risulterebbero legati ad organizzazioni camorristiche, la ventina di misure cautelari che la Squadra Mobile di Napoli sta notificando nel centro del capoluogo partenopeo, in particolare nella zona di salita Capodimonte, nei pressi del rione Sanita'. I provvedimenti restrittivi emessi dall'autorita' giudiziaria su richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia riguardano persone accusate di avere gestito un traffico internazionale di stupefacenti, in particolare cocaina, attraverso contatti con il Sud America e la Spagna, oltre che lo spaccio della droga a livello locale. Il reato contestato dagli inquirenti e' associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga.