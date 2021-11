Tenta di entrare al Vecchio Pellegrini brandendo un coltello: disarmato Provvidenziale intervento di una guardia giurata

"Una guardia giurata ha disarmato un paziente che aveva minacciato il personale sanitario brandendo un coltello a serramanico della lama della lunghezza di 20 centimetri.

Un 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per minacce aggravate e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

“Ancora una volta il Vecchio Pellegrini teatro di una aggressione che poteva sfociare in tragedia, ricordiamo che in questo pronto soccorso sono già arrivati proiettili di Beretta, ieri un coltello, bisogna prendere provvedimenti urgenti prima che un’arma vada a segno! Siamo solidali con chi sceglie di abbandonare la prima linea!” E' quanto scrive in una nota Manuel Ruggiero presidente Nessuno tocchi Ippocrate dopo l'ennesimo grave episodio.