Droga: i carabinieri arrestato tre pusher nel napoletano Le manette sono scattate ai polsi di due uomini e una donna

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due uomini, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 51 dosi di crack, 60 di cocaina, 15 stecchette di hashish e 3 bustine di marijuana. Anche denaro contante, oltre 1800 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento illecito. Finiti in manette, il primo è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale mentre il secondo sottoposto ai domiciliari. Sono ora in attesa di giudizio.

Altro blitz anti-droga per i carabinieri della tenenza di Cercola. I militari, in un servizio volto al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato alcuni giovani “clienti” del posto. Tutte le notizie raccolte dai carabinieri conducevano ad un’abitazione di Marigliano. Organizzato un servizio ad hoc, i carabinieri hanno perquisito l’appartamento. A finire in manette una 55enne del posto già nota alle forze dell’ordine. Rinvenuti e sequestrati 94 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento. L’arrestata è stata portata in carcere in attesa di giudizio.