Agguato rischia di finire in tragedia a Napoli: 5 feriti Vittima innocente ferita al piede mentre sostava davanti ad un bar

Poteva essere una strage. Una persona innocente di 61 anni rimasta ferita davanti ad un bar ed altre quattro finite in ospedale. L'agguato è avvenuto davanti al Roxy bar di Arzano, in provincia di Napoli. Il 61enne fortunatamente non in pericolo di vita è ricoverato a Pozzuoli. Ad avere la peggio un 29enne la cui prognosi al momento è riservata. Per i Carabinieri e la Dda era l'obiettivo dell'agguato che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Gravissimo anche un 18enne, anche lui ricoverato nello stesso ospedale. Meno gravi invece le condizioni di altri due trentenni. Il nucleo investigativo di Castello di Cisterna, insieme con i colleghi della compagnia di Casoria, sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto che al momento sembrerebbe riconducibile a uno scontro armato tra clan rivali.