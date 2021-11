Blitz dei carabinieri nel Parco Monaco: due arresti e una denuncia Spaccio di droga e contrabbando di sigarette

“Parco Monaco” nella lente dei Carabinieri, ancora un colpo inferto allo spaccio di stupefacenti nella città di Melito. A finite in manette un 43enne e un 48enne di Secondigliano. Entrambi già noti sono stati sorpresi in Corso Europa con 3 dosi di cocaina, 4 di hashish e 1 di marijuana. Nonostante il tentativo di fuga di uno dei due, i militari della tenenza di Melito e della sezione operativa di Marano sono riusciti a bloccarli. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.



Durante l’attività, denunciata anche una donna di 48 anni. Aveva in casa 435 pacchetti di sigarette di varie marche e la somma di 550 euro in contante ritenuto provento illecito. “Bionde” e denaro sono finiti sotto sequestro.

E a Scampia sempre i carabinieri, hanno arrestato un 27enne del posto già noto. Detenzione di droga a fini di spaccio il reato contestato. Durante una perquisizione gli hanno trovato addosso 26 dosi di eroina, 4 di crack e 3 di cocaina. Non ha fatto in tempo a fuggire ne a buttar via lo stupefacente. I carabinieri lo hanno bloccato e accompagnato in carcere a Poggioreale.