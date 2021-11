Lotta allo spaccio di droga: in manette un 46enne a Napoli Sorpreso mentre consegna la sostanza stupefacente ad un acquirente

I Falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Luigi Serio un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dalla bocca, l’ha consegnata a due persone in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 244 euro e gli acquirenti con un involucro contenente 1,5 grammi circa di hashish e 3 involucri contenenti 0,5 grammi circa di cocaina.

Il 46enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti mentre gli acquirenti sono stati sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.