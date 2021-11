Napoli, rione Traiano: carabinieri arrestano 35enne per evasione E' stato intercettato e fermato ad un controllo

Era agli arresti domiciliari presso una comunità di vibo valentia ma l’Autorità giudiziaria gli aveva concesso l’opportunità di scontare la misura presso la casa della nonna materna nel rione traiano. A finire in manette vincenzo lorenzetti, 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine che dovrà rispondere di evasione. Nonostante il beneficio ottenuto, infatti, l’uomo aveva pensato bene di andarsi a fare un giro nel rione quando è stato notato dai carabinieri del nucleo radiomobile di napoli. Lo hanno fermato per controllarlo ed hanno così accertato che fosse evaso. L’arrestato è in attesa di giudizio.