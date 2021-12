Controlli green pass: carabinieri impegnati a Napoli e provincia Verifiche a campione su più fronti, nulla verrà lasciato al caso

Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli di Napoli sono impegnati nei controlli volti alla verifica del rispetto delle recenti norme anti-contagio. In città i militari dell’Arma sono stati dislocati in diversi punti della città secondo il piano coordinato di controllo del territorio.

Verifiche che si stanno effettuando a campione in Piazza Salvo d’Acquisto, a via vespucci, a via Dazio e presso lo stadio collana. Carabinieri sono impegnati anche nei controlli per il contenimento del fenomeno epidemico presso le due metro Colli Aminei e Chiaiano. Verifiche anche ad Ischia dove i carabinieri monitorano il porto.

In provincia, invece, i militari stanno effettuando controlli mirati presso le stazioni periferiche ma non solo. Verifiche a campione a Castellammare di Stabia e Torre del Greco dove centinaia di pendolari prendono il treno ma anche a Capri presso il porto o a Pompei.

Controlli a campione anche ai taxi ed ai loro passeggeri. Massimo l’impegno profuso anche dai carabinieri nell’area nord della provincia partenopea dove tra i vari comuni di Casoria, Giugliano in Campania, Afragola, Arzano e tutte le altre città dell’area nolana i militari stanno effettuando controlli a campione presso le varie stazioni ferroviarie, metropolitane e mezzi pubblici. Non mancano le verifiche alle attività commerciali.