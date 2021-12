Scampia, trovato in possesso di droga: denunciato Nei guai un 21enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Fava hanno notato una persona che stava uscendo da uno stabile e, alla loro vista, ha tentato di rientrarvi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di tre involucri contenenti 2,7 grammi circa di hashish mentre, in un ripostiglio abusivo ricavato nell'androne del palazzo, hanno rinvenuto altri 7 involucri contenenti 19 grammi circa della stessa sostanza e 3 bustine con altri 3,5 grammi circa di marijuana.

Un 21enne napoletano con precedenti e sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.