Circumvesuviana Ercolano scavi: tenta di eludere controlli polizia: denunciato Nei guai un 37enne di San Giorgio a Cremano

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, nell’ambito dei controlli per il rispetto della più recente normativa per il contrasto al Covid-19, all’interno della stazione Circumvesuviana di Ercolano Scavi hanno controllato un uomo che, entrato senza mascherina, nonostante gli fosse stato chiesto di fermarsi, ha cercato di eludere il controllo di polizia pretendendo di accedere in stazione senza biglietto ed è stato bloccato.

L’uomo, un 37enne di San Giorgio a Cremano, è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente poiché sprovvisto di green pass e mascherina.