Si torna ad uccidere a Napoli: agguato mortale nella notte a Ponticelli 35enne assassinato con dieci colpi d'arma da fuoco

Assassinato con dieci colpi d'arma da fuoco. L'agguato mortale, la scorsa notte, a Napoli. La vittima è un 35enne, originario di Cercola e residente a Portici. Non era legato a clan malavitosi.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era in auto, in viale Luca Pacioli, nel quartiere Ponticelli nei pressi del Lotto Zero, poco distante dal Covid residence, quando è stato colpito a morte. Il movente è tutto da chiarire.

A nulla è servita la disperata corsa in ospedale da parte sei sanitari del 118. L'uomo è morto poco dopo essere giunto al pronto soccorso dell'ospedale del Mare.

La salma è stata sottoposta a sequestro da parte della magistratura, disposta l'autopsia. Indagini dei carabinieri in corso per chiarire la dinamica e le modalità del feroce agguato.