Armato di coltello minaccia un uomo di ritorno da un prelievo al bancomat I carabinieri arrestano un rapinatore 41enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentata rapina un 41enne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine. Ha pedinato un uomo dopo che questo aveva prelevato contanti da un atm in via Tommaso Campanella. Poco prima che salisse in auto, lo ha minacciato con un coltello a scatto. La vittima ha notato una pattuglia in transito ed è fuggita, cercando di attirare l'attenzione dei militari. E proprio grazie alla descrizione fornita, i carabinieri hanno individuato e arrestato il 41enne. L'arma è stata sequestrata e l'uomo è ora in attesa di giudizio.