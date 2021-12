Anziano uccide badante della sorella: tragedia nel napoletano Pensionato fermato dai carabinieri a Torre Annunziata

Una donna di 67 anni di origine ucraina è stata uccisa a colpi di arma da fuoco a Torre Annunziata. A esplodere i colpi è stato un 81enne del posto, un docente di Matematica del liceo classico in pensione, per motivi in corso di accertamento. La 67enne era la badante della sorella dell'uomo ed è deceduta sul colpo.

Sul posto, in un'abitazione a via Gambardella, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata e il pubblico ministero di turno della Procura di Torre Annunziata. L'81enne è stato posto in stato di fermo e non ha opposto resistenza. Sarebbe in possesso di regolare porto d'armi.