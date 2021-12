Spari nella notte a Napoli e Boscotrecase: i carabinieri indagano su due episodi Bossoli rinvenuti a terra davanti ad un bar e ancora tensione ai quartieri spagnoli

Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati sparati la notte scorsa a Boscoreale in via Trivio Marchesa contro la serranda di un locale. Quattro i bossoli trovati a terra dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata allertati dal 112. Indagini sono in corso da parte dei militari che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza in zona.

E non è ancora chiaro al momento quanto accaduto tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli a Napoli dove la tensione non accenna a calare. Potrebbe trattarsi dell’ennesimo regolamento di conti tra gruppi malavitosi o di una questione “privata”,

Teatro dell’ennesimo agguato è vico Lungo San Matteo, una delle strade più “calde” di Montecalvario, dove nella notte un ragazzo di 22 anni è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba destra.