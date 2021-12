Napoli, Piazza Garibaldi: rapina un uomo: arrestato In manette un 36enne marocchino

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato un uomo che, impugnando un taglierino, ha aggredito una persona riversa al suolo a cui ha strappato uno zaino per poi allontanarsi. I poliziotti hanno raggiunto l’aggressore dopo alcuni metri e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Si tratta di un 36enne marocchino con precedenti, arrestato per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale mentre lo zaino è stato restituito alla vittima.