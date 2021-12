Neonato arriva in condizioni disperate all'Asl Napoli 1 e poi muore: si indaga Il decesso sarebbe stato causato da un rigurgito ma è stata disposta l'autopsia

Si indaga a Napoli sulla morte di un neonato di appena due mesi. Il piccolo è giunto in fin di vita al distretto 26 dell'Asl Napoli 1. Era in braccio alla madre. I sanitari hanno tentato invano di rianimarlo, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. La morte sarebbe stata causata da un rigurgito ma è stata disposta l'autopsia per accertarne le cause. La procura ha avviato un'inchiesta. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.