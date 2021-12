Rubato l'albero di Natale del consiglio comunale di Napoli Il dossier di Europa Verde: “Decine di alberi rubati e devastati

Rubato albero di Natale del Consiglio Comunale di Napoli. Il dossier di Europa Verde: “Decine di alberi rubati e devastati. Sono settimane che denunciamo questa deriva sul territorio napoletano nella totale indifferenza. Hanno rubato anche gli alberi addobbati dai bambini e fuori le scuole. Addirittura con lo scooter sono saliti nell’isola pedonale dell’Accademia di Belle Arti per rubare l’albero posizionato nel gazebo di un bar. Una sfida tra teppisti e baby gang."



“Continua senza sosta la vergognosa e criminale usanza di rubare gli alberi di Natale. Una deriva vandalica, incivile e devastante senza precedenti. Sono settimane che denunciamo quello che sta succedendo nel napoletano nella totale indifferenza. Una sfida tra teppisti e baby gang. Adesso è toccato anche a quello del comune di Napoli ma si tratta purtroppo solo dell'ennesima sfida di chi ritiene il nostro territorio terra di nessuno dove ognuno può commettere qualsiasi azione predatoria e distruttiva senza pagare alcuna conseguenza.

Dopo l’episodio del furto dell’albero natalizio a Posillipo in piazza San Luigi, sono giunte nuove segnalazioni con video e foto di furti. A Soccavo, in via Canonico Scherillo, alcuni giorni fa qualcuno durante la notte ha portato via l’albero dei bambini della scuola dell'infanzia del 33° circolo Risorgimento. A Capodimonte, al corso Amedeo di Savoia, è durato solo otto ore l’albero donato da un commerciante che doveva essere addobbato dai bambini del quartiere. Inquietante quanto accaduto nell’isola pedonale antistante l’Accademia di Belle Arti dove in due in sella a uno scooter sono saliti a tutta velocità rubando al volo un pino norvegese addobbato dal gestore di un bar e posizionato proprio vicino al gazebo. Serve la massima attenzione da parte delle forze dell’ordine contro questi fenomeni che rischiano di diventare una moda tanto incivile quanto pericolosa.

Trascinare alberi lungo strade e marciapiedi a tutta velocità, oltre a essere un gesto schifoso, vuol dire mettere in pericolo l’incolumità di tante persone. A Marano due soggetti dopo aver notato in un’aiuola l’albero addobbato, installato dal titolare di un negozio di casalinghi, hanno deciso di prenderselo trascinandolo con il proprio scooter.”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e del consigliere comunale del Sole che Ride Luigi Carbone che hanno realizzato un vero e proprio dossier su tutti questi furti e atti di teppismo.