Evade domiciliari e con l’auto fa un incidente: carabinieri arrestano 47enne E' successo a Qualiano nel napoletano

A Qualiano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione una donna 47enne del luogo. Era sottoposta agli arresti domiciliari per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.



Sotto l’effetto di sostanze alcoliche si è allontanata dalla sua abitazione, ha preso l’auto della figlia convivente e, nei pressi della rotonda di Maradona a Villaricca, ha tamponato un’auto che la precedeva. La donna ha lasciato lì il veicolo ed è fuggita a piedi per tornare a casa. I militari l’hanno però rintracciata e, dopo averla fatta sottoporre ai controlli medici del caso e arrestata. Ora è in attesa di giudizio. L’auto, non assicurata è stata sequestrata.